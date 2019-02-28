بريانكا تشوبرا امتنعت عن حُضور "بيبي شور" ميغان ماركل.. فهل انتهت صداقتهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدَ أوائل شهر فبراير الجاري حفل "البيبي شور" الذي أقامته دوقة ساسكس "ميغان ماركل" في فندق The Mark الواقع في ولاية نيويورك الأمريكية، وحضر الحدث الذي وصلت تكلفته إلى نصف مليون دولار أصدقاء ميغان المُقرّبون، أمثال أمل كلوني، وسيرينا ويليامز، وجيسيكا مولروني، وخبير مكياج زفافها دانيال مارتن.

ومن بين قائمة الضّيوف، لوحظ تغيّب صديقة ميغان النّجمة البوليوودية "بريانكا تشوبرا"، وبحسب موقع Page Six، قررت تشوبرا ألّا تحضر بيبي شور ميغان، على الرّغم من وصولها دعوة رسمية.

وأكمل الموقع تصريحاته بأنّ عدم حضور تشوبرا جاءَ كردٍ منها على عدم حضور ميغان ماركل حفل زفافها من النّجم العالمي "نيك جوناس"، والذي أقامته بالهند في شهر ديسمبر الماضي، وأضاف بأنّ تغيّب ماركل قد حطّم قلب بريانكا.

واستطرد المصدر تصريحاته قائلًا: "صداقتهما مُنتهية، إلّا إذا اعتذرت ميغان، فبريانكا تشعر بأنّ ماركل لم تحترمها ولم تحترم صداقتهما".

وفي السّياق نفسه، ذكر موقع Page Six تصريحاتٍ مُعاكسة من مصدرٍ آخر مُقرّب من بريانكا تشوبرا، أفاد بأنّ التّقرير الأول "غير دقيق وغير صحيح"، إذ إنّ بريانكا تغيّبت عن حضور احتفالاتٍ أخرى لأصدقاءٍ آخرين لها، بسبب انشغالها بإطلاق كتابها الجديد.

وكان موقع TMZ الأمريكي صرّح مُسبقًا بأنّ صداقة بريانكا وميغان ما زالت في مكانها، وتتواصل الممثلة والدّوقة على نحوٍ مُستمر.