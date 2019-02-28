“إنجازات سكني”.. تفاصيل العدد الـ 17 من نشرة الإسكان الدورية

جدة - عمرو شويل أصدرت وزارة الإسكان العدد السابع عشر من نشرة الإسكان الدورية، والتي تعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافة إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.

واستعرض العدد جملة من إنجازات برنامج “سكني” خلال عامي (2017-2018) والنسب المئوية لتوزيع الخيارات السكنية لكل منطقة، إضافة الى نسبة تغير الرقم القياسي الشهري لتكاليف السكن وتوابعه في أهم المدن ومؤشر متوسط أسعار 37 مادة إنشائية.

وتضمّن الإصدار الحديث من النشرة، الإشارة إلى اعتماد مركز خدمات المطورين “إتمام” 9 مخططات سكنية بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون م2، وبعدد أراضي يتجاوز 24 ألف قطعة أرض، في ثلاث مناطق خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 5 مخططات تلتها منطقة الرياض بـ 3 مخططات ثم منطقة المدينة المنورة بمخطط واحد بمحافظة ينبع.

وتطرقت النشرة إلى الإحصائيات الرسمية للسوق المالية السعودية “تداول” التي أظهرت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر 2018 بلغت نحو 3.6 مليار ريال، مثلت ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، توزعت بين الصناديق العقارية وشركات إدارة وتطوير العقارات على التوالي بنسبة 22.5% و77.5% مقارنة بشهر أكتوبر السابق، في حين تم تداول 344 مليون سهم في سوق الأسهم بنسبة بلغت 12.7 من إجمالي الأسهم المتداولة بالتزامن مع ارتفاع عدد الأسهم في الصناديق العقارية التي تم تداولها في نفس الشهر بما يزيد عن 27 مليون سهمًا، وهو ما يشير الى توجه الاستثمار خلال نوفمبر نحو الصناديق العقارية على حساب شركات التطوير العقاري.

يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافة إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة