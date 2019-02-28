- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان حسن الرداد متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بطفل، انتظره 4 ساعات في مكان تصوير مسلسل "الزوجة 18" ليلتقط معه صورة.
وكتب الرداد في تعليقه على الصورة "وأنا بصور قالولي إن في طفل بقاله ٤ ساعات منتظرك عشان يديك وردة، ما شاء الله طفل زي العسل، عرف إني بصور قريب من بيته شوية واخد المشوار وجالي عشان يقابلني، اتبسط جدا إني قابلته عشان مشاعر الأطفال بتكون حقيقية وبدون أي نفاق أو مجاملة، شكرًا يا حبيبي إني شفتك وشكرًا على وردتك الجميلة اللي أحلى من أي جائز".
مسلسل "الزوجة ١٨" بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، هيدي كرم، كوكي، العمل من تأليف خالد أبو بكر، ومن إخراج مصطفى فكري.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل ينتظر حسن الرداد 4 ساعات ليمنحه وردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.