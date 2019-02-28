طفل ينتظر حسن الرداد 4 ساعات ليمنحه وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان حسن الرداد متابعي حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، بصورة تجمعه بطفل، انتظره 4 ساعات في مكان تصوير مسلسل "الزوجة 18" ليلتقط معه صورة.

وكتب الرداد في تعليقه على الصورة "وأنا بصور قالولي إن في طفل بقاله ٤ ساعات منتظرك عشان يديك وردة، ما شاء الله طفل زي العسل، عرف إني بصور قريب من بيته شوية واخد المشوار وجالي عشان يقابلني، اتبسط جدا إني قابلته عشان مشاعر الأطفال بتكون حقيقية وبدون أي نفاق أو مجاملة، شكرًا يا حبيبي إني شفتك وشكرًا على وردتك الجميلة اللي أحلى من أي جائز".

مسلسل "الزوجة ١٨" بطولة حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، هيدي كرم، كوكي، العمل من تأليف خالد أبو بكر، ومن إخراج مصطفى فكري.