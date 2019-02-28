فيديو| ياسر جلال يصارع كرم جابر في برومو "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

طرحت شركة سينرجي للإنتاج الفني برومو مسلسل " لمس أكتاف للفنان ياسر جلال والذي يخوض به السباق الرمضاني. وظهر ياسر جلال مرتدياً زي المصارعة الرومانية بشخصية أدهم، ويصارع البطل المصري كرم جابر والذي يلعب دور "أشرف". يُذكر أن الفنان ياسر جلال يقوم حالياً بتصوير دوره في مسلسل "لمس أكتاف" الذي يخوض به السباق الرمضاني، والمسلسل من بطولة ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع وإخراج حسين المنباوي.

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