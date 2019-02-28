أحمد مجدي أفضل ممثل في مهرجان السينما الأفريقية الفرانكفونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" صورة لجائزته التي حصل عليها -اليوم الخميس- من مهرجان السينما الأفريقية الفرانكفونية. وعلق أحمد مجدى على الصورة بقوله: "جائزة أفضل ممثل من مهرجان السينما الأفريقية الفرانكفونية عن فيلم "علي معزة وإبراهيم". يُذكر أن فيلم "علي معزة وإبراهيم" بطولة أحمد مجدي وعلي صبحي وناهد السباعي وسلوى محمد علي وجميل برسوم وصبري فواز، وتأليف أحمد عامر وإبراهيم البطوط وإخراج شريف البنداري.

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