كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد ميريام فارس من مسلسل "لوليتا".. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعاد الفنانة ميريام فارس من مسلسل "لوليتا"، الذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بعد مبالغتها في الأجر الذي تريد تقاضيه.

مسلسل "لوليتا"، واجه العديد من التأجيلات إذ كان من المقرر عرضه فى موسم رمضان الماضى، ومن المقرر أن يعود تصوير المسلسل بعد الاستقرار على بطلة العمل إلا أنه سوف يعرض بعيدا عن الموسم الرمضانى المقبل.

يُذكر أن ميريام فارس شاركت من قبل فى مسلسل "اتهام" مع الفنان حسن الرداد فى عام 2014.