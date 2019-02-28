كيت ميدلتون تستعرض مهاراتها بكرة القدم.. وتحصل على هدية غير متوقعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام دوق ودوقة كامبردج كيت ميدلتون والأمير وليام، بزيارة بلفاست في أيرلندا الشمالية، وانضما أثناء زيارتهما للعب كرة القدم، إلى جانب تلاميذ بعض المدارس، ورغم سعادتهما الغامرة بتلك المغامرة الرياضية، إلا أن هناك أمراً آخر جعلهما سعداء للغاية.

وحصل الزوجان على هدايا خاصة لأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج 5 سنوات، الأميرة شارلوت 3 سنوات، والأمير لويس 10 أشهر، وكانت تلك الهدايا عبارة عن قمصانٍ، مطبوع عليها أسماء الأطفال الثلاثة باللون الأخضر، مُقدمة من الاتحاد الايرلندي لكرة القدم.

وتألقت كيت، في بداية جولتها، بمعطفٍ من الصوف الأحمر من توقيع "كارولينا هيريرا"، يبلغ تكلفته 1200 دولار أمريكي، وهو ذاته الذي ارتدته خلال جولتها إلى كندا عام 2016، ونسَّقته بانتعال زوج من أحذية “ليك بينيت”.

ومع بداية جولتها في الملعب، اختارت "كيت" ارتداء حذاء رياضي كحلي اللون من ماركة الأحذية الرياضية الأمريكية "نيو بالانس"، وارتدت كنزة بيضاء مُخططة باللونين الأزرق والأحمر وبنطالا أسود، كما رفعت خصلات شعرها على شكل تسريحة ذيل حصان، في استعراض جميل لمهاراتها الرياضية.

وشارك وليام وكيت، في سباق التجديف، حيث أعلن الامير وليام عن القارب الفائز، كما زار الزوجان قرية روسكور للشباب، التي تديرها مؤسسة إكستيرن الخيرية، حيث ساعدت كيت أيضا في بناء خيمة وشاركت في لعبة الرماية.

وخلال الزيارة، تعرف الزوجان على مشاريع كرة القدم المجتمعية في الاتحاد الأيرلندي وورش العمل والدورات التعليمية، والتقيا الأشخاص المشاركين في مبادرة تهدف إلى تشجيع النساء على تولي أدوار رئيسية في صنع القرار داخل اللعبة، والإطلاع على قواعد لعبة "Powerchair"، وهي نسخة معدلة من كرة القدم لمستخدمي الكراسي المتحركة.