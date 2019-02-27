راغب علامة وزوجته يتجولان في باريس بالدراجة النارية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم اللبناني راغب علامة وزوجته مصممة المجوهرات جيهان إلى باريس، حيث يقضي الزوجان أجازة للراحة والاستجمام.

وعلى هامش الرحلة، لبى السوبر ستار وزوجته دعوة رجل الأعمال والمنتج عادل معتوق، للعشاء في مطعمه «لو غراي» في باريس، حيث وفاجأ راغب الجميع، ووصل إلى المطعم مع زوجته على الدراجة النارية، وهو المشهد الذي أثنى عليه معتوق، وأشاد به في منشور وصف فيه الفنان اللبناني بالمتواضع، حيث كتب: «زيزي راغب، لقد تشرفت بحضورك على العشاء انت وزوجتك جيهان علامة، لا تتصور كم أضحكني وأعجبني فيك البساطة والطبيعية عند وصولك انت وزوجتك على الدراجة على أمل أن تكون عبرة للفنانين الصاعدين قبل ما يضرب فيهم الغرور».

راغب وزوجته نشرا أيضاً صور مبهجة من أجواء رحلتهما، ظهر فيها النجم اللبناني أمام برج إيفل على دراجته الهوائية، كما التقت جيهان بعدد من أصدقائها هناك، وهي اللقطات التي عكست استمتاعهما بوقتهما في مدينة النور.

من ناحية أخرى، يستعد راغب علامة لاحياء حفل ضخم للجالية العربية في السويد، يوم 30 مارس المقبل، كما يجهز لحفل ضخم في برلين، يحييه في فندق تايتانيك، يوم 6 أبريل المقبل.

يُذكر أن راغب علامة كان قد طرح مؤخراً كليب جديد لأغنية بعنوان «ردّلي كلماتي» من كلمات طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد وتوزيع محمود عيد وإيليا ناسطه، وتنفيذ ناصر الأسعد.