زوج أنغام يخبر زوجته الأولى بزواجه عن طريق محضر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أرسل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، إخطارا لزوجته الأولى ياسمين عيسى، على يد محضر، ليخبرها بزواجه من الفنانة أنغام.

والخطاب تم إرساله من محكمة الدرب الأحمر لشئون الأسرة، يعلمها فيه المأذون الشرعي بزواج أحمد إبراهيم، من الفنانة أنغام.

وكشف الخطاب عن الموعد الأصلي للزواج وهو في شهر فبراير الحالي، وبذلك يكون أول وثيقة تكشف عن موعد زواج أنغام وليس كما يشاع بأنه تم منذ ستة أشهر.

وتعد وثيقة إخبار الزوجة الأولى بزواج زوجها من الزوجة الثانية، هي ما ينص عليه القانون، وتم تحديد نص معاقبة الزوج والمأذون مؤخرًا في حالة عدم إعلام الزوجة.

وكان خبر زواج أنغام، من احمد إبراهيم قد انتشر يوم 18 فبراير الجاري، عن طريق تسريب الأحمر، ولكن أنغام أكدت الخبر بتدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ردت فيها على تهنئة زوجها بألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، والذي يتعاون معه فيه بـ 6 أغاني، قائلة: «مبروك علينا يا حبيبي».

كما نشرت أول رسالة لها بخط يدها احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، واعترافها فيها بحبها له عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووجه رسالة شكر لسارق الرسالة، لأنه أتاح لها الفرصة للاعتراف بحب زوجها على الملأ.

من ناحية اخرى قامت ياسمين عيسى برفع دعوى طلاق ضد زوجها أحمد إبراهيم، وذلكك للضرر من زواجه من أخرى.