بالصور .. كيم كارداشيان تقلّد الآلهة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - سافرت عائلة كارداشيان إلى كندا، لحضور معرض للمصمم العالمي الفرنسي تيري موغلر، ونشرت كيم كارداشيان على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك وإنستجرام" صورها أثناء المعرض في متحف مونتريال للفنون الجميلة.

طلّت كارداشيان بإطلالتين من توقيع موغلر، وقد بدّت كيم كآلهة الإغريق بفستان وردي بحمالة واحدة من الشيفون الشفاف الناعم، وتميز التصميم يمشبك ذهبي يشبه قطعة من الدروع الواقية للبدن بأعلى طريقة ممكنة، واعتمدت على تسريحة شعر مرفوعة تماما من الوراء، وأنزلت خصلة من الإمام حتى تظهر بمظهر مثير وغامض، مع حذاء شفاف وقطة من الإكسسوارات الشفافة.

والزي الثاني، كان ثوب أبيض صغير منحوت بجمال من مجموعة ربيع 1994، والحواف منحوتة من الخصر، وعاري الصدر، وصمم سيزار ديلون راميرز تسريحة شعرها المتقنة وتم مزجه مع الماكياج من قبل ماريو ديديفانوفيتش.

وأمضت كارداشيان المساء في متحف مونتريال للفنون الجميلة لتناول العشاء مع كبار الشخصيات قبل افتتاح المعرض في 2 مارس.

وأشاد متحف مونتريال للفنون الجميلة جمال تصميمات أزياء موغلر، والعطور أيضا، وإبداعاته الراقية.

وفي الواقع، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض العديد من تصميمات موغلر للجمهور، وسوف تشمل أكثر من 130 قطعة تم تصميمها بين 1973-2001.

ولا شك أن كيم كانت تستعد للإحتفال من قبل، فقد اعتمدت على فستان أسود من مجموعة أزياء ربيع 1998 لتيري موغلر التي ارتدتها الأسبوع الماضي، والذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب جرأة الفستان الزائدة.