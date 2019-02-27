المخرج إنياريتو.. أول مكسيكي يرأس لجنة تحكيم مهرجان كان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال منظمون، الأربعاء، إن المخرج المكسيكي، أليخاندرو جونزاليس إنياريتو، الذي أخرج أفلاما منها "بيردمان" و(21 جراما)، سيرأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في دورة 2019 ليصبح أول مكسيكي يرأس لجنة تحكيم المهرجان المرموق.

وفاز إنياريتو (55 عاما) بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان عام 2006 عن فيلم (بابل) الذي تمتد خيوط حبكته عبر 3 قارات ويتناول التحيزات الثقافية.

وفاز في عامين متتاليين بجائزة أوسكار أفضل مخرج وذلك في عامي 2014 و2015 عن فيلم "بيردمان" وكان من بطولة مايكل كيتون وفيلم "ذا ريفننت" الذي لعب بطولته ليوناردو دي كابريو.

وقال منظمون ومنهم بيير لسكير، رئيس مهرجان كان، في بيان: "يحتضن كان جميع أنواع السينما وبوجود مخرج بابل سيحتفي المهرجان بالسينما المكسيكية".

وستعلن، في وقت لاحق، أسماء الأعضاء الآخرين في لجنة التحكيم الدورة الثانية والسبعين للمهرجان التي تقام بين 14 و25 مايو/أيار.

وسيخلف إنياريتو الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، التي كانت رئيسة لجنة تحكيم في 2018، وحصل فيلم "اللصوص" (شوبليفترز) للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا على جائزة السعفة الذهبية في 2018

وإنياريتو واحد من 3 مخرجين مكسيكيين سطع نجمهم عالميا في الأعوام القليلة الماضية مع ألفونسو كوارون، الذي فاز بأوسكار أفضل مخرج، هذا الأسبوع، عن فيلمه (روما) وجييرمو ديل تورو الذي حصد فيلمه (ذا شيب أوف ووتر) جائزة أوسكار أفضل فيلم في عام 2018.