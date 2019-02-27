أليخاندرو جونزاليز إيناريتو: منذ بدايتى ومهرجان كان مهم جدا بالنسبة لي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 والذي سيعقد دورته في مايو المقبل، عن المهرجان الأكثر شهرة في العالم، فقال: "منذ بداية مسيرتي، ومهرجان كان السينمائي مهم جدا بالنسبة لي".
واستكمل المخرج الشهير أليخاندرو جونزاليز إيناريتو: "يشرفني ويسعدني أن أعود هذا العام للمهرجان، وفخور للغاية برئاسة لجنة تحكيم المهرجان، حيث تتدفق السينما في عروق الكوكب وهذا المهرجان هو القلب ".
ثم أكد: "مع لجنة التحكيم، سيكون لنا شرف أن نكون أول مشاهدين للأعمال السينمائية الجديدة لزملائنا السينمائيين من جميع أنحاء العالم ، فهي حقا متعة حقيقية ومسئولية كبيرة، سنتولاها بحب و شغف " .
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