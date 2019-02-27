شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة ما بعد الأوسكار.. ملكة البوب مادونا عن سنوب دوج: "الأب الروحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت ملكة البوب الأمريكية مادونا، على دعوة الكثير من أصدقائها لحفل خاص بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار فى دورته الـ91 الذى أقيم أول أمس فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وضم الحفل عدد كبير من المشاهير العالميين جاء فى مقدمتهم المغنية العالمية ليدى جاجا التى انهت خلافاتها مع مادونا باحتفالها سوياً بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية "Shallow”، التى جاءت ضمن أحداث فيلم A star is born.

ونشرت ملكة البوب الأمريكية صوراً من الحفل عبر حسابها على مدار الايام الماضية، وكان أخر العمالقة المنضمين للحفل مغنى الراب الأمريكي "سنوب دوج" الذى نشرت مادونا صورتهما معاً عبر حسابها واصفه اياه "بالأب الروحي".

ودفعت الصورة التى نشرتها ملكة البوب عبر حسابها، المتابعين لطرح تساؤلات عن أمكانية تعاونهما فى أغنية جديدة فى القريب العاجل.