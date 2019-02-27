شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب ذكرى ميلاده الـ117.. موسيقار الأجيال فى جلسة رسم بريشة زوجته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 13 مارس من كل عام، تحل ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومع اقتراب ذكرى ميلاده الـ117 (13 مارس 1902 – 4 مايو 1991) نشرت صورة له على "السوشيال ميديا" مع زوجته الثانية الرسامة إقبال نصار، أثناء قيامها برسمه.

تزوج موسيقار الأجيال، محمد عبد الوهاب، الفنانة إقبال نصار، فى عام 1944، وبحسب ما نشر على صفحات مجلة "الاثنين" و"الدنيا" فى العدد 156 فى 22 مايو 1957، فأن موسيقار الأجيال والرسامة إقبال نصار، انفصلا فى هذا العام، بسبب الخلافات التى وصلت إلى ساحات القضاء.



محمد عبد الوهاب وزوجته إقبال نصار فى جلسة رسم

أما عن السبب وراء هذه الخلافات، فهو أنه حينما تزوج الموسيقار محمد عبد الوهاب، من الفنانة إقبال نصار، كان ابن خالها، "روؤف ذهنى" يعمل لدى موسيقار الأجيال فى الأعمال الفنية فى مكتبه، وبعدما أثمر هذا الزواج عن خمسة أبناء هم: (محمد، أحمد، عائشة، عصمت، عفت)، واستمر زواجهم لـ17 عاما، قام الملحن روؤف ذهنى، باتهام موسيقار الأجيال باختلاس الأعمال الموسيقية، والتى من ابتكاره، ونسبها إلى نفسه، ومنذ بداية الخمسينات، شهدت ساحات القضاء حالة النزاع الفنى بينهما.

فى هذا الوقت، أصرت الفنانة إقبال نصار على الطلاق، برغم من المساعى الكثيرة والتى بذلت للعدول عن طلب الطلاق، إلا أنه تم فى النهاية.