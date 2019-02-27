محمد رمضان يعلق على حادث قطار محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نعى الفنان محمد رمضان ضحايا الحادث الذي وقع في محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، وقدم التعازي لأسر الضحايا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر رمضان صورة وكتب عليها:" وبشر الصابرين الذين أذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن التليفزيون المصري، أن نحو 20 قتيلا سقطوا وأصيب 40 آخرون، بعد نشوب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، ناجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام

