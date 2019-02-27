عمرو سلامة: تلقيت تهديدًا من أسرة مايكل جاكسون لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حل المخرج عمرو سلامة ضيفًا على الكاتب أحمد مراد، في حلقة من برنامج "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، تردد 92.1.

وتحدث سلامة عن الكثير من تفاصيل حياته الفنية والشخصية، وقال إن دخول الوسط الفني قديمًا لم يكن سهلًا، ولكن الآن هناك الكثير من الأبواب التي تم فتحها للمواهب، ومن أهمها الإنترنت.

وقال: "في بدايتي كنت بمشي ومعايا شنطة فيها أسطوانات عليها شغلي، وأتركها لأي شخص ممكن يساعدني في دخول مجال الفن.

وعن أعماله قال إن فيلمي "لا مؤاخذة"، "الشيخ جاكسون"، بهما الكثير من تجربته الشخصية في الحياة، ولكن مع بعض الاختلافات.

وتابع قصة فيلم "زي النهاردة" مستوحاة من أول قصة حب في حياته، والتي استمرت لمدة 6 سنوات وعن نجاح فيلم الشيخ جاكسون، قال: "لم أشعر بالقلق من الفيلم، على الرغم من الكثير من المخاوف التي رصدها لي البعض من خوض التجربة، ولكني صممت على تقديمه".

وكشف: "تلقيت تهديدًا من أسرة مايكل جاكسون الذين رفضوا بشدة استخدام أي من أغانيه الخاصة في الفيلم.