عمرو دياب ينعى ضحايا حادث قطار محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعى الهنجم عمرو دياب ضحايا الحادث الذي وقع في محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، وقدم التعازي لأسر الضحايا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الهضبة" في تغردة: "خالص عزائي لجميع أسر ضحايا حادث محطة مصر، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن التليفزيون المصري أن نحو 20 قتيلا سقطوا، وأصيب 40 آخرون، بسبب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، نجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم، صباح الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.

