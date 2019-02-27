في ذكرى وفاته الـ13..ما لا تعرفه عن أبو بكر عزت

يعتبر الفنان الراحل أبوبكر عزت من المواهب المتفردة التي شهدتها الساحة الفنية، فقد برع في الأدوار الدرامية والكوميدية وقدم العديد من الشخصيات التي لا تنسى بالاشتراك مع كبار النجوم، وتحل اليوم الذكرى الـ13 لوفاة أبوبكر عزت.

ولد أبوبكر عزت فى حى السيدة زينب 8 أغسطس 1933، درس فى المدرسة الخديوية، وشارك فى المسرح، وخلال سنوات الدراسة أخرج أعمالاً مسرحية فى المدرسة وفى كلية الآداب، التى كان طالباً بها بقسم الاجتماع، ثم انضم إلى فرقة

المسرح الحر بعد التخرج عام 1959.

انتقل من مسرح التلفزيون إلى مسرح الريحانى، ثم اتجه إلى السينما، واستطاع أن ينوع أدواره حسب مراحل عمره، وقد وضعته الأدوار التى أسندت إليه فى إطار زير النساء فأداها بحرفية طيلة حياته مثل "ميرامار، والمرأة والساطور". وبرع في أداء شخصية الشرير المتأنق فى "الهروب، والإمبراطور".

تزوج أبو بكر من الكاتبة كوثر هيكل وأنجب ابنتين وهما سماح

وأمل.

وأشهر أعماله المسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ، والدبور، والمفتش العام، والبيجاما الحمراء، وقصر الشوق، والدخول بالملابس الرسمية".

وشارك أبو بكر في العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة في الدراما المصرية، مثل " الناس والفلوس، وأرابيسك، وزيزينيا، ووجع البعاد، وبنت أفندينا، ورأفت الهجان، والسقوط فى بئر سبع، وعلى الزيبق".

وحصل عزت على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان القاهرة للسينما عن دوره فى فيلم "المرأة والساطور" عام 1996.

وفارق عالمنا النجم الكبير أبو بكر عزت فى مثل هذا اليوم 27 فبراير عام 2006، إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء توجهه لموقع تصوير مسلسل "ومضى عمرى الأول".



