بالصورة .. هل تعمد كريس إيفانز تقليد حسن الرداد؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشر حسن الرداد صورة له على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وكان يطل بإطلالة مميزة.

ظهر الرداد في الصورة بوجه مبتسم، وقد ارتدى جاكيت من القطيفة الكحلي، وقميص أبيض، وربطة عنق لونها أسود مثل لون البنطلون، ووضع بجانب صورته صورة للمثل العالمي كريس إيفانز معتمد على نفس الإطلالة، ولكن هناك إختلاف بسيط في لون الجاكيت.

وقد ظهر الإثنان بنفس الوقفة والإطلالة، ومازح الرداد متابعيه قائلا: "كريس إيفانز بيقلدني في حفل الأوسكار، مش معقول كده يا جدعان"، زتلقى بعدها عشرات التعليقات مؤكة أنه هو الأصل!.

وعن اخر أعماله، يواصل الرداد تصوير أجدد مسلسلاته والذي يحمل اسم "الزوجة 18"، والذي يتردد أنه مقتبس من فيلم "الزوجة رقم 13".