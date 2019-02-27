وودي ألن يصور فيلمه الجديد في إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة "ميديابرو" للإنتاج السينمائي أن المخرج الأمريكي وودي ألن، يعتزم تصوير فيلمه الجديد في إقليم الباسك في إسبانيا، خلال الصيف المقبل.

وقال ناطق باسم الشركة إن "المشروع ما زال في مرحلة أولية، وبالتالي لا يمكننا تقديم تفاصيل".

وذكر مصدر مطّلع أن ألن، 83 عاما، قد يصور الفيلم في سان سيباستيان، عاصمة إقليم الباسك، شمال غرب البلاد، وأوضحت صحيفة "إل دياريو فاسكو" أن فريقا من طاقم العمل شوهد خلال استطلاعه المدينة.

ويعكس هذا المشروع السينمائي الجديد في إسبانيا حب المخرج الأمريكي التصوير في مدن أوروبية كبرى، والذي صور في عام 2008، فيلم "فيكي كريستسنا برشلونة" في العاصمة الكاتالونية، وموّل من شركة "ميديابرو"، فيلم ألن "ميدنايت إن باريس" عام 2011، وصوّر أفلاما أخرى في روما ولندن.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط، أقام ألن دعوى قضائية يطالب فيها "أمازون" بمبلغ 68 مليون دولار بسبب خرقها عقدا بينهما، متهما الشركة بإلغاء صفقة فيلم "إيه رايني داي إن نيويورك" بسبب ادعاءات "لا أساس لها" تفيد بأنه اعتدى جنسيا على ابنته بالتبني قبل عقود.