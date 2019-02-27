جاد شويري: سأخرج "فيلمًا إباحيًا" في هذه الحالة.. ولا أندم على كليباتي الجريئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ الفنان اللبناني المثير للجدل جاد شويري ضيفا على برنامج "تحت السيطرة"، والذي تقدمه الفنانة أروى، حيث كشف خلال الحلقة إنه يملك عددا كبيرا من "الوشوم" على جسده.

وأجاب مُتعدد المواهب اللبناني على سؤال في حال طلب منه مُنتج عالمي إخراج فيلم إباحي، ماذا سيكون رده، قال شويري حسب هوية الممثلين، "إذا الممثلين عاجبيني بنفذه دون وضع اسمي"، وأضاف لكن بشكل عام أرفض الفكرة.

واستطرد جاد إنه في بداية مشواره الفني كان يحب جرأة المشهد في أعماله، لكنه حاليًا أصبح يفضل جرأة الفكرة؛ لأنها أكثر استفزازًا.

وروى قصة مُعجبة مهووسة كانت تطارده باستمرار، وقال إنه لم يتركها بشكل مُفاجئ خوفًا عليها، وتعامل معها بأسلوب سيئ حتى ابتعدت هي بنفسها.

وكشف الفنان اللبناني عن حادثة طريفة حصلت معه خلال إخراجه أغنية "نامي ع صدري" للفنان ناصيف زيتون، قائلًا إنه شاهد فتاة رائعة الجمال، وعند سؤاله عنها من أجل تصوير الكليب مع زيتون، اكتشف أنها كانت قد شاركت في عدد من الأفلام الإباحية وأضاف ضاحكًا "كنا تبهدلنا".

وعن تقليد بعض النجوم لبعضهم، قال إنه لا يرى الأمر مُعيبا، وفيما يخص ظهور قمر وهيفاء وهبي باللوك نفسه "الشعر الزهري"، أجاب شويري إنه يعتقد أن اللوك كان أجمل على الفنانة قمر.

وأكد شويري إنه مقتنع بكلياته القديمة والجريئة وغير نادم على تقديمها، وأضاف إنه لا يرى أعماله السابقة "رخيصة"، واستطرد إنه لن يتوقف عن تقديم الجرأة، لكنه سيتجه إلى "الفكرة".

يُشار إلى أن الفنان اللبناني جاد شويري عُرف وانتشر بعد تقديمه عددا من الأعمال الجريئة كمغن ومخرج.