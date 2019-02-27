الفنانة وفاء عامر تطلب الدعاء لابن شقيقتها ايتن عامر

لم تكشف الفنانة وفاء عامر تفاصيل المرض الذي أصاب يوسف نجل شقيقتها أيتن عامر، واكتفت بالتعليق من خلال فيسبوك: «يا رب اشف وعاف كل موجوع يا الله يا الله.. يوسف حبيبي ربنا يكرمك ويشفيك، ادعوا له».

وكان مدير التصوير محمد عز العرب زوج أيتن عامر، أكد نقل طفله الذي لم يتجاوز خمسة أشهر لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل، لكن لم يكشف أيضًا عن تفاصيل مرضه.

وتخوض وفاء عامر سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل حكايتي، وتتعاون من خلاله مع ياسمين صبري ونخبة من النجوم.

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