شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يجرى عملية جراحية فى قدمه اليسرى اليوم بعد تعرضه لكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى النجم محمد حماقى عملية جراحية فى قدمه اليسرى، فى أحد مستشفيات مصر الجديدة، اليوم، حيث تعرض لكسر فى القدم أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه يوم الاثنين الماضى، ومن المقرر أن يظل حماقى ملازما للفراش لمدة لا تزيد عن شهر، وهو الأمر الذى يدفعه لتأجيل حفلاته المقبلة لحين التعافى من الإصابة.

وكان من المفترض أن يقدم حماقى حفلا غنائيا على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس يوم 8 مارس المقبل، بمصاحبة الأردنى عزيز مرقة.