شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة قديمة من 66 عاما.. كوكب الشرق "أم كلثوم" تتلقى العلاج فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمة الوقار وارتداء النظارات الشمسية وغالبية صورها على خشبة المسرح وفى الحفلات الرسمية بالملابس الكلاسيكية، هذه هى الصور التى دائما ما تروج وتنشر لسيدة الغناء العربى "أم كلثوم"، حتى عكست تلك النظرة إحدى الصفحات المهتمة بالتراث القديم.

ونشرت إحدى الصفحات على السوشيال ميديا، صور تاريخية للفنانة الكبيرة أم كلثوم بعد تلقيها العلاج فى مستشفى القوات البحرية بولاية ميريلاند الأمريكية "أغسطس عام 1953"، وهى تتناول الطعام وسط مجموعة من السيدات ويظهر عليها علامات المرح التى دائما ما تحجبها العدسات.



ام كلثوم فى رحلة علاجها

كما ظهرت كوكب الشرق فى صورة أخرى وهى تلاعب الأطفال وسط أجواء أقرب من العائلة، وهى تتودد إلى بعض أصدقائها من السيدات وتمزح أثناء تناولها لمشروبها.



كوكب الشرق تتناول الطعام وسط اصدقائها

وغادرت كوكب الشرق أم كلثوم، مصر فى 11 مايو 1953 لتلقى العلاج فى مستشفى القوات البحرية بالولايات المتحدة الأمريكة فى رحلة علاج استمر بضعه أشهر، عادت فيها إلى مصر يوم 12 سبتمبر من نفس العام.