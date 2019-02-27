داعما الأبطال الخارقين.. فان ديزل بصحبه "كابتن أمريكا" فى الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الدورة الـ 91 من حفل توزع جوائز الأوسكار، المشاركة الأولى من نوعها لفيلم مبنى على قصص رسوم متحركة وأبطال خارقين وهو Black Panther، وهو ما حصد جائزة أوسكار أفضل موسيقى تصويرية.
ونشر الممثل العالمى فان ديزل، صورة تجمعه مع كريس ايفانز صاحب شخصية captain america أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز الأوسكار، عبر حسابه الشخصى.
ودعم ديزل فى رسالته التى نشرها عبر الصورة عائلات أفلامه Riddick و Marvel وxXx، وعائلة Bloodshot وعائلة Spike Lee و Steven Spielberg.
فان ديزل
كما حصد فيلم الرسوم المتحركة Black Panther، على جائزة أوسكار لأفضل تصميم ملابس، وجائزة أوسكار أفضل إنتاج، بجانب تتويجهم بجائزة أفضل موسيقى تصويرية.
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