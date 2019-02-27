شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية مش جانى.. طبيب مايكل جاكسون يفجر مفاجأة عن حياة ملك البوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من الاتهامات تلقاها المغنى الراحل مايكل جاكسون، على مدار الأسابيع الماضية، وبالتحديد منذ انطلاق عرض الفيلم الوثائقى Leaving Neverland الذى يسرد قصة حياة ملك البوب الجنسية واعتداءاته الجنسية على الأطفال.

وكان أخر تلك الإدعاءات، التفاصيل المرعبة التى كشف عنها الطبيب الخاص بملك البوب الراحل، فى كتابه الجديد "This Is It"، بأن جاكسون هو ضحية اعتداء جنسى فى الطفولة، مضيفاً أنه أخفى هذا السر عن الجميع، دون أن يحدد من اعتدى جنسيا على النجم العالمي.

وكتب موراى فى كتابه الجديد ان جاكسون قال له: "يتحدث الجميع عن حقيقة تعرضى للضرب من قبل والدى، وكيف قيل لى إننى قبيح، أوافق على كل هذا، وأنا متأكد من أن هناك تجارب مماثلة يتعرض لها الأطفال يومياً، ولكنهم لا يتعرضون للاعتداء الجنسي، لا أعتقد أن هذا الأمر شائع".

موراى هو الطبيب الخاص بملك البوب الراحل، والمشتبه به فى قتل جاكسون، وقضى عده سنوات داخل السجن بتهمه القتل غير العمد، بعد إدعاءه بأن جاكسون أعطى لنفسه جرعة زائدة من المنوم الجراحى الذى كان يتناوله لمدة شهرين قبل وفاته ليستطيع النوم.

وعلى السياق ذاته ، طالب ورثة ملك البوب الراحل، تعويض 100 مليون دولار من شبكة HBO، التى أذاعت الفيلم المسيء للمطرب الراحل الذى تناول العديد من الروايات التى شكك فيها الورثة، مستندين على الاتفاق الذى أبرمه الراحل والشبكة فى تسعينات القرن الماضى بعدم نشر أى أخبار أو مسلسلات تسيء له أو لفريق عمله.