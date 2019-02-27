شكرا لقرائتكم خبر عن أليخاندرو جونزاليز إيناريتو رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الـ72 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائى الدولى أن المخرج المكسيكى أليخاندرو جونزاليز إيناريتو هو رئيس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72، والذى سيعقد دورته فى مايو المقبل.

يذكر أن أليخاندرو جونزاليز إيناريتو بدأ مسيرته الفنية عام 1984 لتستمر حتى الآن، فقد أخرج وأنتج عددا كبيرا من الأعمال الفنية، ومن أبرزها "The Revenant" وBabel" و"Flesh and Sand" و"Biutiful" وغيرها.