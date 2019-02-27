شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلادها الـ87.. تعرف على أهم جوائز إليزابيث تايلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة العالمية إليزابيث تايلور الـ87، التى تعد من أفضل الفنانات التى جسدت شخصية "كليوباترا"، حيث ولدت 27 فبراير من عام 1932، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة التى شكلت مسيرتها فى عالم السينما، ولذلك نرصد لكم أبرز الجوائز التى نالتها إليزابيث تايلور أيقونة السحر والجمال، على مدار تاريخها.



إليزابيث تايلور

وتعد من أهم أعمال إليزابيث تايلور السينمائية "Cleopatra" و"The Taming of the Shrew" و"The Comedians" و"Secret Ceremony" و"The Only Game in Town" و"Under Milk Wood" و"Ash Wednesday" و"A Little Night Music" و"Young Toscanini" وغيرها.



إليزابيث تايلور

حصلت "إليزابيث تايلور" على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مرتين، الأولى من خلال الفيلم الكوميدى "butterfield 8" عام 1960، والثانية على الفيلم الكلاسيكى " who's afraid of virginia woolf" عام 1966، بالإضافة إلى جائزة الأوسكار جان هيرشلوت الإنسانية عام 1993.



إليزابيث تايلور

كما رشحت لجوائز الأكاديمية 3 مرات، وحصلت على عدد من جوائز الـ جولدن جلوب منها جائزة الـ جولدن جلوب الفخرية عام 1985 وجائزة جولدن جلوب World Film Favorite – Female وجولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم Suddenly, Last Summer عام 1960، وجائزة الجولدن جلوب الخاصة عام 1957.

إليزابيث تايلور



إليزابيث تايلور



إليزابيث تايلور

إليزابيث تايلور