فى ذكرى ميلادها الـ87.. تعرف على أهم جوائز إليزابيث تايلور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة العالمية إليزابيث تايلور الـ87، التى تعد من أفضل الفنانات التى جسدت شخصية "كليوباترا"، حيث ولدت 27 فبراير من عام 1932، وحصلت على العديد من الجوائز المهمة التى شكلت مسيرتها فى عالم السينما، ولذلك نرصد لكم أبرز الجوائز التى نالتها إليزابيث تايلور أيقونة السحر والجمال، على مدار تاريخها.

وتعد من أهم أعمال إليزابيث تايلور السينمائية "Cleopatra" و"The Taming of the Shrew" و"The Comedians" و"Secret Ceremony" و"The Only Game in Town" و"Under Milk Wood" و"Ash Wednesday" و"A Little Night Music" و"Young Toscanini" وغيرها.