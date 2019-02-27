أصالة تقاطع أنغام... فهل تربطها صلة قرابة بزوجة أحمد ابراهيم الأولى؟

في مفاجأة غير متوقعة، قامت الفنانة أصالة بحذف صديقتها المطربة أنغام من قائمة المتابعين عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور الشهير إنستجرام، كما حذفتها أيضاً من قائمة الأصدقاء بحسابها الشخصي بموقع «فيس بوك».

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وجاء قرار أصالة بعدما أعلنت أنغام بشكل رسمي زواجها من الموزع الموسيقي الشهير أحمد إبراهيم؛ حيث نشرت أنغام رسالة مكتوبة بخط يدها، وجهتها لأحمد إبراهيم؛ لتؤكد أنها تزوجته منذ عدة أشهر سراً، وتسببت هذه الزيجة في طلب زوجة أحمد إبراهيم الأولى الطلاق؛ حيث حركت دعوى قضائية طلبت فيها الطلاق منه؛ لأنه تزوج عليها سراً.

وأكد مصدر مقرب، أن زوجة أحمد إبراهيم هي ابنة شقيقة أصالة، ووجدت أن ما فعلته أنغام تسبب في هدم أسرة كاملة كانت تتمتع بالهدوء والاستقرار.