في عيد ميلادها: تعرف على الزيجة الوحيدة لنجوى كرم وتعرضها للضرب منه

يصادف اليوم عيد ميلاد شمس الأغنية العربية نجوى كرم، والتي أكملت اليوم عامها الـ53؛ فهي من مواليد 26 فبراير 1966، وقد بدأت نشاطها الفني عام 1989.

نجوى كرم تزوجت مرة واحدة طوال حياتها من متعهد الحفلات يوسف حرب، ولكن هذه الزيجة صدمت عائلتها بسبب اختلاف الأديان، بالإضافة إلى الفارق العمري الكبير بينهما، ولكن نجوى تمسكت بزواجها منه.

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استمرت هذه الزيجة لمدة عامين فقط وانتهت بالطلاق، وصرحت نجوى كرم بعد الانفصال، أن يوسف حرب اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، ولكنها أكدت أنها كانت تستفزه وبررت ضربه لها.

نجوى كرم أصدرت أكثر من ألبوم غنائي، منها: ندمانة، وروح الروح، وحياة قلبي، ومني إلك، وكبر الحب، وهيدا حكي.