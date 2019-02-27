إنتصار لمحمد رمضان: "أغلق فمك فأنت لست نمبر وان"

ترى الفنانة إنتصار أن محمد رمضان ليس «نمبر وان» كما يقول؛ لأنه في التمثيل يوجد الزعيم عادل إمام، وهو على مدى 40 سنة نمبر وان وسيظل حتى بعد موته، على الرغم من صعوبة استمرار فنان في المركز الأول طوال تلك الفترة، كما أن سمير غانم هو رقم 1 في المسرح.

وأضافت «إنتصار» خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس على قناة «النهار»، أن نمبر وان في السينما من الشباب أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وفي الغناء عمرو دياب وتامر حسني، ووجهت نصيحة لمحمد رمضان أن يغلق فمه ولا يتحدث عن نفسه كثيرًا؛ لأنه ليس الأول، ويسبقه الكثير.

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يذكر أن إنتصار في ظهورها الأول مع أسرتها ببرنامج واحد من الناس، قامت بالرقص أثناء الحلقة على أغنية محمد رمضان «مافيا» في وصلة رقص على الهواء، وأدت حركات محمد رمضان في الأغنية مع أبنائها.

وقالت «إنتصار»: «ممكن أي حد في البيت يرقص أو يغني في أي وقت بدون سابق إنذار، ولو حد دخل البيت ممكن يفتكر البيت ده بيت مجانين».

وتابعت: «عجبتني أغنية بشرى « كوبرا»، التي ردت فيها على محمد رمضان، ومحمد رمضان استفزها بأغانيه».