محمد حماقي يجري عملية دقيقة غداً في قدمه وإلغاء كافة ارتباطاته الفنية

يبدو أن أصداء النجاح الكبير الذي حققه ألبوم «كل يوم من ده»، للنجم محمد حماقي، لن يمر مرور الكرام من أعين الحاسدين؛ حيث أصيب المطرب أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم مع أصدقائه بإصابة بالغة في قدمه اليسرى.
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وتم نقل حماقي عقب إصابته مباشرةً إلى المستشفى، وإجراء إسعافات سريعة وأشعة؛ حيث تبين أن هناك كسراً قوياً في القدم اليسرى يتطلب تدخلاً جراحياً، وتم عمل جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم الإصابة.
ويخضع غداً الأربعاء محمد حماقي إلى عملية جراحية دقيقة بالقدم؛ حيث سيتم تركيب عدد من الشرائح والمسامير له، وهذا ما جعله يلغي كافة ارتباطاته الفنية؛ نظراً لأن العلاج سوف يستغرق أكثر من ثلاثة أشهر.
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