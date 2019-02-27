كلوديا حنا تثير غيرة حورية فرغلي وتستفزها

تواصل الفنانة العراقية كلوديا حنا تصوير فيلمها الجديد استدعاء ولي عمرو مع النجوم محمد عز، وصبري فواز وسماح أنور وانتصار، كلوديا حنا، مي كساب، محمد لطفي. ومن تأليف السيناريست محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

وتلعب فيه دور روهاندا مدرسة يستغلها محمد عز لإثارة غيرة حورية فرغلي واستفزازها طوال الأحداث.

على صعيد آخر تنتظر كلوديا عرض فيلم بورصة مصر، الذي تلعب فيه دور بنت تتعرض لظروف قاسية تدفعها للكراهية كونها جميلة.

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ويشارك كلوديا في بطولته كل من الفنان الكبير حسن حسني، لطفي لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسي، محمد لطفي، مدحت تيخا، ساندي، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة وإخراج أحمد نور.

وتنتظر كلوديا أيضًا عرض فيلمها الجديد يوم العرض للمخرج بيبرس الشهاوي وتأليف إيهاب ناصر ويشاركها بطولته كل من إيهاب فهمي وأحمد صيام. وتلعب فيه دور خادمة.

وكانت كلوديا حنا قد انتهت من تصوير دورها أيضًا في فيلم «ورقة جمعية».

الفيلم تأليف محمد جمال وإخراج أحمد بابلي وإنتاج شريف عبدالعزيز.

وتلعب فيه كلوديا دور هناء وهي فتاة تعمل بكوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي.

ويشارك كلوديا بطولة العمل كل من لوسي وميدو عادل وسهر الصائغ وأحمد صيام وناهد رشدي وأميرة نايف والفنان الكبير العائد من الاعتزال سامي فهمي.

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كلوديا هي مغنية وممثلة. قامت بغناء عدة أغانٍ منفردة، ومن أشهرها أغنية اشتغالات في فيلم اوشن ١٤. وقد سبق أن تم اختيارها كملكة جمال العرب.

وكانت آخر أغانيها باللهجة العراقية بعنوان أخذ قلبي وهي من كلمات قصي عيسى وألحان وتوزيع حسام كامل وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسر سامي.