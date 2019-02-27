رئيس الوزراء المصري يتعهد بحساب عسير للمسئولين عن حادث محطة القطارات

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 12:51 مساءً -

كد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس.

وأضاف مدبولي انه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وان من يهمل في حياة اى مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا : كل مواطن مصري غالي جدا عندي

ولفت رئيس الوزراء أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء للتضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه بمستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين ووجه دكتورة هالة زايد بالمجيء من أسوان للمستشفى لتوفير كافة الرعاية الصحية لمصابي الحادث.

وكان قد نشب، صباح اليوم الأربعاء، حريق داخل محطة مصر للقطارات بالقاهرة على رصيف رقم 11، نتج عنه حريق في جرار أحد القطارات.

وقالت مصادر أمنية إنّ الحصيلة الأولية لحريق قطار محطة مصر وصلت إلى 20 قتيلاً و40 مصابًا حتى الآن، فيما يجري حصر الضحايا الذين يتم نقلهم إلى المستشفى.