شاهد.. مريم حسين تتحول الى الملكة السا في عيد ميلاد ابنتها اميرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 12:51 مساءً -
احتفلت الفنانة مريم حسين بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة أميرة في حفل صاخب تخلل الكثير من الاستعراضات الفنية إذ تميز الحفل بستايل الشخصية الكرتونية الملكة السا من فيلم Frozen.
وقد تألقت مريم حسين في الحفل بارتداء زي الملكة السا كما فاجأت متابعيها برقصها وغنائها بفستان قصير أزرق وشعر أشقر غير ملامحها تماماً.
وقد تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عيد ميلاد ابنة مريم حسين وأثنوا على إطلالتها الطفولية التي غيرت من شكلها كما أن الكثيرين أكدوا أن الأشقر يناسبها تماماً.
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