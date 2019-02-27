مصر… عشرات القتلى والجرحى في اصطدام قطار بأحد المباني

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 12:51 مساءً -

قال مصدر أمني ووسائل إعلام محلية مصرية إن قتلى وجرحى سقطوا اليوم الأربعاء بعد اندلاع حريق بمحطة القطارات الرئيسية بالقاهرة.

وأوضح أن الحريق الذي شبّ في محطة مصر بعد اصطدام قطار في أحد المباني أسفر عن 24 قتيلاً و50 مصاباً حتى الآن.

وأمرت هيئة السكة الحديد بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل فيما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.

وقال مصدر إن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني وأثار حالة من الذعر بالمحطة الرئيسية، موضحاً أن القطار كان خارجا من ورشة الصيانة ودخل مسرعاً واصطدم في أحد المباني بالسكك الحديدية؛ ما أدى إلى اشتعال القطار.