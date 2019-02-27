ماغي بو غصن تغيب عن التواصل، والسبب؟

تنشغل النجمة اللبنانية ماغي بو غصن في الوقت الحالي بتصوير عملها الرمضاني لعام 2019 “بروفا” الذي يجمعها مع النجم المصري أحمد فهمي.

وفي زيارة سريعة على حسابات “ماغي” على مواقع التواصل نرى انها تغيب منذ خمسة أيام عن التواصل عبر حسابها الشخصي انستغرام الذي يفوق عدد المتابعين فيه أكثر من 1.3 مليون متابعاً.

كما ان تغريداتها، على حسابها الخاص عبر موقع تويتر، الذي يضم أكثر من 215 الف متابعاً، قليلة على عكس باقي الأيام.

اما على صفحتها الرسمية عبر موقع فايسبوك، التي تضم أكثر من 1.4 مليون متابعاً، تغيب حيث نشرت بتاريخ 21 شباط صورة لها مرفقة بعبارة “اشتقت لكم”.

ويبدو ان ضغط العمل والتصوير المستمر لأجل اللحاق بالسباق الرمضاني دفع بالنجمة المتألقة لتغيب بعض الوقت عن التواصل مع جمهورها.

مسلسل “بروفا” إخراج رشا شربتجي، تأليف وسيناريو وحوار يمّ مشهدي إنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.

العمل سيحمل بعض القضايا الحساسة ويقدم مواضيعاً جريئة ومهمة يعاني منها الشباب في مجتمعنا بقالب واقعيّ وطريف في آن. ويضمّ نخبة من نجوم الدراما منهم وسام صباغ، رولا بقسماتي، أليكو داوود، هيام أبو شديد، فيفيان أنطونيوس، نهلة داوود، سميرة بارودي، وسام سعد، ريتا حرب، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، بيو شيحان وعدد من الوجوه الشابة الجديدة بأدوار مميزة.