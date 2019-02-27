أروى جودة: استمتع بالتمثيل مع مكسيم خليل.. وهكذا أتعامل مع التعليقات السلبية على ملابسي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على هامش تصوير مسلسل "صانع الأحلام"، التقت فوشيا في مدينة أبوظبي، الممثّلة المصرية، أروى جودة.
وخلال اللقاء، تحدّث جودة عن دورها في العمل المتوقّع عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنّها ستلعب دور طبيبة نفسية شريرة.
وأكّدت الفنانة المصرية أن العمل مع طوني عيسى ومكسيم خليل ممتع للغاية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تتعاون معهما فنيا.
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