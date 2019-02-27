التصاريح تُعطِّل فيلم نور وأكرم حسني

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تسببت التصاريح اللازمة للتصوير الخارجي وغيرها من الموافقات الضرورية بتأجيل تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الاجتماعي الذي يقوم ببطولته أكرم حسني مع الفنانة اللبنانية نور. حيث تحدد موعد التصوير النهائي يوم الخميس 7 مارس القادم، حتى يتم استلام التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، المتوقع يوم اللثاء المقبل.

بُذكر أن قصة العمل وإخراجه لمحمد سامي، فيما سيُعرض خلال موسم الصيف المقبل بالصالات السينمائية بتوقيتٍ متزامن بين مصر والخليج. وهو الموعد المتوقع لحلول موسم عيد الاضحى. مع الإشارة إلى أن منتج الفيلم وليد منصور رصد ميزانية كبيرة لتنفيذه. حيث يرتكز التصوير على عدة مواقع حقيقية بالشوارع المختلفة في القاهرة.