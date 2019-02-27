الفنان نضال الشافعى ضيف "عين" مع شيرين سليمان على قناة الحياة

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، الفنان نضال الشافعى، مساء اليوم الأربعاء، ببرنامج "عين" الذى يذاع عبر شاشة قناة الحياة، فى الساعة الحادية عشرة، ليتحدث عن أعماله التى انتهى من تصويرها والتى سيقوم بتصويرها فى الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتحدث نضال الشافعى أيضا، عن رحلته فى عالم الفن وبداية دخوله هذا المجال، ومن هم أصحاب الفضل عليه الذين ساعدوه فى الصعود للنجومية، كما يتطرق الحديث خلال البرنامج للعديد من القضايا الفنية ويتعمق البرنامج أكثر فى حياة نضال الشافعى بعيدا عن الفن وأهم اهتماماته وهواياته وعلاقته بالسوشيال ميديا، وسيعرض اللقاء فى حلقتى الأربعاء والخميس على جزأين.

برنامج "عين" يذاع على قناة الحياة يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الـ11 مساء، ويعاد الثلاثاء والأربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا والخميس والجمعة الساعة الخامسة مساء والسبت الساعة الثالثة صباحا.

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