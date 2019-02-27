صفية العمري تروي سر عمل مكياجها لنفسها مع إسعاد يونس

قالت الفنانة صفية العمري إنها تعلمت لعبة الكونغو فو من ابنها للدفاع عن النفس، متابعة: «أحترف لعبة اليوجا والكونغو فو لأنها تعطيني راحة نفسية وتمنحنى طاقة إيجابية».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية «dmc»، أن إحدى الفنانات منعت عنها «عامل الماكير والكوافير» أثناء تصوير أحد الأفلام؛ لذلك قررت القيام بعمل مكياجها منذ ذلك الوقت حتى الآن.

واستطردت:«هذه الفنانة كانت تسعى لإفشالي في تقديم شخصيتى خاصة وأن الفيلم كان مهم جدا، وأحضرت باروكة ولبستها، وبدأت التصوير وكان المخرج هو نادر جلال، وكنت مذاكرة الشخصية جدا وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعتمد على نفسي في وضع المكياج، و أشكرها جدا».

وأردفت: «أنا من مواليد المحلة وإحنا 6 فتيات، في أحد الأيام كنت قاعدة بذاكر مع أختى، وقمنا برسم جمجمة وعضمتين على ورقة وأرسلناها لزوجة حارس العقار، وطلبنا منها 10 آلاف جنيه وإلا هنخطف ابنها، وفى اليوم التالى عرفنا أن الدنيا اتقلبت عن عصابة الجمجمة، وكان الهدف من ذلك هو تهذيبها ومنعها من إزعاج السكان».

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