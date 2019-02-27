ريهام عبدالغفور تنشر صورة من كواليس "زي الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

بدأت الفنانة ريهام عبدالغفور تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "زي الشمس"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.

ونشرت ريهام، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، صورة من الكلاكيت، مدونًا عليه تاريخ بدء التصوير، ورقم المشهد والحلقة التي انطلق منها التصوير.

المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي، وتجسد دينا دور محامية، بينما تقدم الفنانة ريهام عبدالغفور، والتي تلعب دور شقيقتها شخصية فنانة تشكيلية.

المسلسل من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن إخراج كاملة أبوذكري ومن إنتاج محمد مشيش.