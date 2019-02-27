زوجة برادلي كوبر السابقة تعلق على أدائه مع ليدي جاجا في الأوسكار

متابعة بتجــــــــــــرد: أعربت الممثلة الأمريكية جينيفر إسبوسيتو عن إعجابها بأداء زوجها السابق النجم العالمي برادلي كوبر، مع النجمة العالمية ليدي جاجا خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 وهما يؤديان أغنيتهما الشهيرة Shallow.

وأكدت جينفير أن هناك كيمياء قوية تجمع بين ليدي جاجا وبرادلي كوبر على المستوى الفني، وهو ما ظهر بشدة على المسرح أثناء تقديمها للاغنية التي حازت على جائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم A Star Is Born.

يذكر أن برادلي كوبر تزوج من جينيفر إسبوسيتو في عام 2006 لبضعة أشهر وانفصلا بعدها في هدوء دون حدوث أي مشاكل بينهما.