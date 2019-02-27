نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 42 دقيقة مضت التعليقات على “مسرح السعودية”.. الكوميديا والترفيه والضحكات القلبية مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: بمزيجٍ من الكوميديا الهادفة والضحكات القلبية والترفيه العائلي، ينطلق “مسرح السعودية” على MBC1 مع نخبة من المواهب والطاقات السعودية الشابة والمبدعة. وضمن قالبٍ مسرحي جديد قوامه المحتوى الراقي والمزايا الإنتاجية التفاضلية، إلى جانب الكوادر المحلية على خشبة المسرح ووراء الكواليس، يعالج “مسرح السعودية” عدداً من القضايا الاجتماعية الراهنة عبر مواضيع مسرحياته المنتقاة بعناية، حيث تسلّط كل مسرحية الضوء على الكثير من القضايا الاجتماعية بأسلوب فكاهي ساخر يلائم كافة أفراد العائلة السعودية.

الجدير ذكره أن “مسرح السعودية” يأتي ضمن قالبٍ متجدد يقتبس “الفورمات” الخاص به من “مسرح مصر” بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي، مع تنوّع كبير في المواهب السعودية الشابة، وذلك بهدف صناعة نجوم شباب سعوديين واعدين ومبدعين يشكّلون مستقبلاً جيلاً جديداً من نجوم المسرح والتلفزيون والسينما.

يُعرض “مسرح السعودية” على MBC1 ابتداءً من 1 مارس، كل يوم جمعة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية.