متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شاهد فرحه أنغام فى أول ظهور لها مع زوجها أحمد إبراهيم

تألقت الفنانة أنغام مع زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، فى أول ظهور لهما عقب إعلان زواجهما خلال الايام الماضية فى صورة نشرها لهما الموزع الموسيقى أمير محروس.

وظهرت أنغام بإطلالة كاجول، وتعلو وجهها الابتسامة، ويبدو عليها علامات السعادة والفرحة، وظهر زوجها وهو مبتسم مرتدياَ إطلالة كاجول وممسك بيده أسطوانة ألبوم أنغام الجديد "حالة خاصة جداَ" .

وعلق الموزع الموسيقى أمير محروس على الصورة قائلا: "أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع "صوت مصر" الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع أحمد إبراهيم وألف مبروك على الزواج، وشكرًا لكل صُناع الألبوم والأعمال الفنية والموسيقيين على أعمالهم من كلمات وألحان وتوزيع وعزف موسيقي ومهندسي الصوت وصديقي محمد صقر وإدارة الإنتاج".

وأضاف: "بجد رغم الظروف الصحية اللي مريت بها خلال الشغل في الألبوم وما زلت بمر بيها إلا إني كنت بجد مبسوط ومستمتع وفرحان من كل قلبي لـ نجاحنا وكرم ربنا لينا كلنا داخل الألبوم و يا رب نشوف أقوى وأحلى نجاح للألبوم ده يا أنغام يا "صوت مصر".