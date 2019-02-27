مي العيدان تهاجم فرح الهادي .. والسبب شعرها!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بعد تغييرها لون شعرها، سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من الفنانة فرح الهادي، بسبب إطلالتها الجديدة التي اعتمدتها.
وتعمّت العيدان نشر مقطع فيديو للفنانة فرح واتهمتها بتقليد الفاشينيستا السعودية مودل روز.
وكتبت العيدان على المقطع قائلة: "نيولوك فرح سعد فرحان هادي، حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما، لا تكررينها أوكي بيبي".
وتحرص دائما العيدان على تقنص الفرص وانتقاد مي العيدان دائما، وتسخر منها دائما بكلمات بسيطة.
ةشهد المنشور تفاعل كبير بين منتقدين ومعرضين، منهم من رأى تشابه كبير بين فرح والموديل روز، ومنهم من انتقد أسلوب مي العيدان لنقد المشاهير دائما بتعليقات سخيفة "على حد تعبير منتقديها".
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