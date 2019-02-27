بالصورة .. إليسا تثبت أنها بصحة جيدة بعيدا عن السرطان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - انزعجت الفنانة اليسا بسبب الإشاعات التي لاحقتها مؤخرا مؤكدة وفاتها بعد صراعها مع السرطان.

ونشرت اليسا اليوم على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صورة لها مع صديقتها المقربة "كلودين"، وكتبت عليها: "سنة سعيدة لأحلى النساء، أحبك كثيرا".

وعن اخر أعمالها، عرضت مؤخرا فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، ورفضت إليسا الحديث عن الفترة العصيبة التي مرت بها، وأوضحت أنها قالت كل ما تود قوله في الفيديو.

"أنا تعافيت، قاومت المرض وغلبته، الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك، لا تهمليه، واجهيه، افعلي ذلك مش كرمالك، كرمال كل اللي بحبوكي"، جاءت هذه العبارات في أحدث فيديو للمغنية اللبنانية إليسا التي كشفت أنها كانت مصابة بسرطان الثدي وتعافت منه.