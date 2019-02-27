الفنانة غادة عبد الرازق تبدء تصوير مسلسلها الجديد حكاية مرة

بدأت الفنانة غادة عبد الرازق تصوير مسلسلها الجديد حدوته مرة وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل. وقد واجهت غادة ظروف قاسية خلال الفترة الماضية كادت أن تعصف بمسلسلها الجديد ولكن تم انقاذه فى آخر اللحظات ليبدأ تصويره ويعرض خلال موسم دراما رمضان المقبل. يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق شاركت في رمضان الماضى بمسلسل «ضد مجهول» مع السيناريست أيمن سلامة والمخرج طارق رفعت. قد يهمك أيضا: غادة عبد الرازق تشارك جمهورها على " إنستغرام" بصورة مع أحفادها غادة عبد الرازق تُهاجم "إعلام المصريين" عبر "إنستغرام"

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