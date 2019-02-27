الفنان أشرف عبد الباقي يستعد لعرض مسرحية كلها غلط في بورسعيد

يستعد النجم أشرف عبدالباقي لخوض تجربة جديدة لأول مرة في مصر من خلال عرض مسرحيته الجديدة "مسرحية كلها غلط" ، في محافظة بورسعيد على خشبة مسرح المركز الثقافي "أوبرا بورسعيد"، وذلك في الفترة من 3 إلى 8 مارس المقبل، تزامنا مع عرض نفس المسرحية بفريق آخر على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة.

فيما تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لفرقة اشرف عبدالباقي بمحافظة بورسعيد، أملا في استطاعتهم مستقبلا بالقيام بعرض المسرحية في محافظات مصر كلها.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وهى تعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

مسرحية «جريما فى المعادى.. مسرحية كلها غلط»، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، إنتاج شركة وورك شوب لاشرف عبدالباقي.

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