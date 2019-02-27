كليب تامر حسنى" ناسيني ليه يقترب من 17 مليون مشاهده عبر اليوتيوب

القاهرة - لايف ستايل
اقترب الفنان تامر حسني من المليون رقم 17 بأحدث كليباته «ناسيني ليه» الذي طرحه مؤخرًا، وحقق الكليب 16 مليونا و490 ألف مشاهدة بعد طرح الكليب في 16 فبراير الجاري عبر قناة تامر حسني الرسمية على يوتيوب، وبالتزامن مع عيد الحب.
وحرص تامر حسني على توجيه الشكر للفنانة أسيل عمران، لظهورها معه في الكليب، وهو من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس.
وكان "تامر" قد تصدر ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات ألبومه "عيش بشوقك" التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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